Ucraina, la Cina spinge al dialogo: "Siamo pronti a svolgere un ruolo costruttivo per la pace"

globalist

23 Settembre 2022 - 14.41

Preroll

La Cina non gradisce l’escalation in Ucraina, questo ormai è un dato assodato. Pechino continua a sollecitare la soluzione della crisi attraverso il dialogo, nel giorno dell’avvio dei referendum in quattro regioni occupate sull’adesione alla Russia, ed è pronta a svolgere un “ruolo costruttivo” per attenuare la gravità della situazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin in merito ai timori espressi dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres sui referendum. “Sosteniamo sempre che la sovranità e l’integrità di tutti i Paesi debbano essere rispettate, così come scopi e principi della Carta dell’Onu, e le legittime preoccupazioni di tutti sulla sicurezza”, ha aggiunto Wang.