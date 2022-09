Abu Mazen risponde a Lapid: "Israele continua a distruggere la soluzione a due Stati"

globalist

23 Settembre 2022 - 17.11

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, all’Assemblea Generale Onu, ha risposto al discorso (molto più mediatico che realistico, ndr) del suo omologo israeliano Lapid. «È chiaro che Israele ha deciso di non essere nostro partner nel processo di pace e sta continuando a distruggere la soluzione dei due stati. Non crede nella pace ma vuole imporre lo status quo con la forza. Non abbiamo più un partner israeliano con cui confrontarci Israele ha scelto, non noi», ha aggiunto, dopo che ieri il premier israeliano Yair Lapid aveva detto nella stessa aula di essere a favore della soluzione dei due Stati.

