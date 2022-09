L'Ambasciata Russa in Italia pubblica le foto dei nostri politici con Putin: "Abbiamo tante cose da ricordare..."

globalist

L’ambasciata russa in Italia ha pubblicato sui social le foto dei leader italiani ritratti insieme a Vladimir Putin. Nelle foto ci sono nell’ordine: Salvini, Conte, Di Maio, Letta, Berlusconi e Renzi. «Dalla recente storia delle relazioni tra la Russia e l’Italia – scrive l’ambasciata – ne abbiamo da ricordare». Il problema è che qualcuno di questi in foto ha stretto accordi politici e non solo con il partito di Putin, altri hanno invece portato avanti degli inevitabili e giustificati rapporti diplomatici. Una differenza non da poco che evidenzia, ancora una volta, il tentativo di mettere fumo negli occhi degli elettori e di chi è interessato a leggere approfonditamente quello che sta accadendo in questo particolare momento storico.

