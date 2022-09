Spagna, 79 milioni di euro di multa a Glovo: "Ha violato la legge sui rider"

globalist

Glovo, azienda leader nel delivery, in Spagna è stata multata per 79 milioni di euro: la sentenza è arrivata perché Glovo è stata considerata responsabile di aver violato una norma conosciuta come `legge rider´, la quale riconosce come dipendenti, e non come autonomi, i fattorini che lavorano per tali compagnie.

Come indicato dalla radio Cadena Ser ed altri media iberici, il Ministero del Lavoro ritiene Glovo responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 suoi rider secondo la nuova normativa. I lavoratori in questione sono operativi nelle aree di Barcellona e a Valencia.