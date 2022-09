L'americano Rubio a bordo della navicella russa Soyuz: è la prima volta dall'inizio della guerra

globalist

21 Settembre 2022

Lo Spazio è forse l’unico luogo in cui, per il momento, le tensioni belliche tra Usa e Russia non hanno attecchito del tutto. E’ stata infatti lanciata dalla base di Bajkonur, in Kazakistan, la navetta russa Soyuz MS-22 verso la Stazione Spaziale Internazionale.

A bordo c’è Francisco Rubio, il primo americano a volare sulla navetta russa dall’inizio della guerra in Ucraina, grazie a un accordo fra la Nasa e l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Con lui ci sono i russi Sergei Prokopiev, che prenderà il comando della Iss dopo Samantha Cristoforetti, e Dmitrij Petelin.