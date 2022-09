Russia, Putin svela una debolezza: "La Difesa sostituisca il 100% delle sue importazioni con produzioni interne"

globalist

Vladimir Putin, durante un incontro con i manager del settore Difesa, ha sottolineato quanto sia fondamentale l’autoproduzione dei sistemi bellici che non dovranno più essere importati dall’estero. È necessario che l’industria della difesa russa sostituisca il 100% delle sue importazioni con approvvigionamenti interni, ha detto in sintesi.

«È necessario anche risolvere il problema della pronta e piena fornitura delle imprese dell’industria della difesa con componenti, parti, unità e materiali di produzione nazionale», ha detto Putin, «l’industria della difesa è precisamente un campo dove i programmi di sostituzione di tutte le importazioni devono essere applicati in modo incondizionato». «Questo potrebbe essere non così importante e significativo in altre aree, dove non abbiamo davvero bisogno di una sostituzione delle importazioni al 100%, ma qua ne abbiamo bisogno», ha aggiunto il capo del Cremlino.