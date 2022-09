Onu, Baerbock: "Perseguiremo gli orribili crimini commessi in Ucraina"

globalist

20 Settembre 2022

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in vista del dibattito generale alle Nazioni Unite, ha parlato di come affrontare e perseguire «gli orribili crimini commessi in nome della Russia in Ucraina». Tema centrale sarà anche «la situazione delle centrali nucleari ucraine, che Mosca sta usando come merce di scambio in questa guerra, accettando così ogni giorno la possibilità di una catastrofe per milioni di persone». Ma la numero uno della diplomazia tedesca intende anche allargare lo sguardo alle conseguenze più ampie del conflitto.

«La brutalità della guerra di aggressione russa e la sua minaccia all’ordine di pace dell’Europa non ci fanno dimenticare che i suoi effetti drammatici in molte regioni del mondo sono come guardare attraverso un vetro incandescente», ha dichiarato Baerbock, con ciò ricordando che la Germania si è impegnata a sostenere gli Stati più colpiti dal cambiamento climatico e dalla crisi alimentare.

In particolare, la titolare degli Affari esteri della Repubblica federale ha spiegato di considerare il dibattito all’assemblea generale dell’Onu per «concentrarsi sulle preoccupazioni dei nostri partner in Africa, Asia, America Latina e mondo arabo», dato che «siamo responsabili non solo per l’Europa, ma insieme per il mondo intero». Nell’occasione, Baerbock ha nuovamente assicurato a Kiev il sostegno del governo federale.

«Siamo fermamente al fianco dell’Ucraina e continueremo a sostenerla – con tutto ciò di cui ha bisogno – affinché abbiano fine la guerra e le incommensurabili sofferenze del popolo ucraino». Il dibattito generale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite è questa sera a New York. Al Palazzo di Vetro sono attesi circa 150 capi di Stato e di governo, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz.