Benjamin Giorgio Galli ucciso dai russi in Ucraina: combatteva nell'esercito di Kiev

globalist

20 Settembre 2022 - 19.02

Preroll

Si chiamava Benjamin Giorgio Galli ed era andato a combattere in Ucraina dalla parte degli aggrediti. Bedero Valcuvia (Varese), il paese dove è nato Benjamin Giorgio Galli, il 27enne italiano che in primavera si era arruolato nelle file dell’esercito di Kiev, abbracciando la causa ucraina, dopo l’invasione della Russia e lo scoppio della guerra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il giovane è morto per le ferite riportate sul campo di battaglia, nella zona di Kharkiv. “E’ morto da eroe”, ha affermato Gabriel Galli, il padre del foreign fighter italiano a Varesenoi.it confermando la notizia.

Middle placement Mobile

Dai Paesi Bassi all’Ucraina

Dynamic 1

Una volta arrivato in Ucraina, dai Paesi Bassi, dove si era trasferito con la famiglia, Galli si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa del Paese, ricevendo anche il plauso personale del comandante Bogdan Molchanov.

“Eroe dell’Ucraina”

Dynamic 2

Solo pochi giorni fa, come scrive il sito, il 27enne aveva contattato il padre per dirgli che, dopo questa esperienza, sarebbe andato in vacanza per un anno. Dal profilo Facebook si evince che il giovane soldato era stato impegnato nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso Kiev. Sul social network, un commilitone inglese ha commentato una sua foto, scrivendo: “Ti voglio bene, sarai sempre nei miei pensieri fratello Ben, eroe dell’Ucraina”.