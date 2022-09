Ucraina, Biden elogia Kiev ma avverte: "Vincere significa cacciare la Russia dai confini"

globalist

19 Settembre 2022 - 10.30

Joe Biden ha confermato il proprio sostegno alla causa ucraina, e lo ha fatto ricordando gli aiuti militari inviati in quantità massiccia dagli Usa negli ultimi mesi.

“Attraverso l’aiuto significativo che noi e i nostri alleati stiamo dando loro e l’incredibile coraggio e l’incredibile determinazione del popolo ucraino, l’Ucraina non sta perdendo una guerra e sta ottenendo guadagni in alcune aree”, ma “vincere la guerra in Ucraina significa far uscire completamente la Russia dall’Ucraina e riconoscerne la sovranità.

Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden alla Cbs. “Stanno sconfiggendo la Russia”, che “si sta rivelando non così competente e capace come molte persone pensavano che sarebbe stata”.