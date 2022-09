Il segretario dell'Onu Guterres pessimista sulla fine a breve della guerra in Ucraina

globalist

18 Settembre 2022

Invasione russa, la pace è lontana. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è pessimista su una fine a breve termine della guerra in Ucraina.

«Russi e ucraini credono di poter vincere la guerra. Non vedo alcuna possibilità, a breve termine, di un serio negoziato», ha detto il diplomatico portoghese, che ha sottolineato come l’obiettivo ora sia quello di cercare alternative per attutire le conseguenze di una guerra che dovrebbe essere lunga.

Intervistato dal canale Rfi, Guterres ha anche chiesto di accelerare le esportazioni di cereali e fertilizzanti ucraini e russi perché ci sono Paesi che stanno attraversando un periodo difficile, soprattutto in Africa. Riguardo alle 440 fosse scoperte venerdì nella città ucraina di Izyum, nella regione di Kharkiv, Guterres ha detto che spera che la Corte penale internazionale possa indagare per trovare le responsabilità e chiamare i colpevoli a rispondere.