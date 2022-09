Bolsonaro il fascista fa un comizio e ricorda qualcuno: "Il nostro slogan è Dio, patria e famiglia"

globalist

18 Settembre 2022 - 23.02

Preroll

Un fascista spregevole: a Londra per i funerali della Regina Elisabetta II, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ne ha approfittato per fare un discorso ai suoi sostenitori dal balcone dell’ambasciata del suo paese a Mayfair, in vista delle elezioni presidenziali di ottobre.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dopo aver espresso «profondo rispetto» per la famiglia reale e i cittadini britannici, Bolsonaro è presto passato ai toni da campagna elettorale, sottolinea il Guardian. «Siamo un paese che non vuole discutere la legalizzazione delle droghe e dell’aborto, un paese che non accetta l’ideologia gender. Il nostro slogan è: Dio, patria, famiglia e libertà», ha detto ad un centinaio di sostenitori.

Middle placement Mobile

«Bolsonaro ha trasformato i funerali della regina in un podio elettorale», si è lamentata Joice Hasselmann, influente commentatrice e politica brasiliana di destra, un tempo alleata di Bolsonaro.