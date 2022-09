Autorità Palestinese tra violenza e collasso: le settimane della verità

globalist

18 Settembre 2022 - 18.09

Così Israele sta annientando l’Autorità nazionale palestinese (Anp). Globalist lo ha raccontato in più articoli, report, interviste. Ma questo annientamento è anche interpretabile come un suicidio politico dell’Anp.

“Dalla violenza al collasso: L’Autorità Palestinese affronta settimane critiche”.

E’ il titolo dell’analisi di Amos Harel, una delle firme storiche di Haaretz.

Scrive Harel: “Israele è senza dubbio la parte più forte se si confrontano le sue forze con quelle dei palestinesi. Ma gli eventi delle prossime settimane nei territori, che appaiono sempre più critici alla luce delle elezioni della Knesset del 1° novembre, saranno in gran parte influenzati da ciò che accadrà tra gli stessi palestinesi. Sullo sfondo c’è il discorso del Presidente palestinese Mahmoud Abbas alle Nazioni Unite la prossima settimana, il vigoroso incitamento di Hamas e della Jihad islamica a incoraggiare un’ampia esplosione di violenza in Cisgiordania e a Gerusalemme, e lo stato di debolezza dell’Autorità palestinese, che è afflitta da corruzione e stagnazione e sta mostrando una sempre minore disponibilità a governare. Abbas parlerà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un giorno dopo il Primo Ministro Yair Lapid. In passato, il leader palestinese ha utilizzato questa piattaforma per discutere con Israele e in alcuni casi, come nel 2015 e nel 2021, per dichiarare una campagna diplomatica contro Israele nell’arena internazionale. Secondo i primi segnali provenienti da Ramallah, siamo di fronte a un altro discorso militante. Una retorica di questo tipo da parte del leader palestinese, per quanto invecchiato e impopolare, può contribuire ad alimentare le fiamme tra gli attivisti di Fatah e il personale delle forze di sicurezza della Cisgiordania. L’amministrazione Biden, in coordinamento con il governo Lapid, ha esercitato forti pressioni su Abbas negli ultimi giorni per evitare dichiarazioni che possano essere interpretate come misure irreversibili. La stragrande maggioranza degli autori degli attacchi terroristici avvenuti in Cisgiordania e in Israele negli ultimi mesi non era affiliata a nessuna organizzazione e la maggior parte di essi non aveva legami pregressi con organizzazioni islamiste. Tuttavia, in non pochi casi, le leadership di queste organizzazioni hanno cercato di appropriarsi degli shahid, o martiri, senza un valido motivo. Allo stesso tempo, vedono il Monte del Tempio come un possibile punto focale per riaccendere le fiamme, come nel mese di Ramadan dello scorso anno, quando è stata lanciata l’Operazione Guardiano delle Mura.

L’atmosfera intorno al Monte del Tempio potrebbe riscaldarsi in vista delle festività ebraiche del mese di Tishrei (quest’anno tra la fine di settembre e la prima parte di ottobre). Nei giorni scorsi, le organizzazioni hanno messo in guardia l’opinione pubblica palestinese nei Territori e a Gerusalemme dall'”afflusso di coloni” al Monte durante le festività ebraiche, invitando alla resistenza violenta.

Ad aggravare la situazione c’è la debolezza dell’Autorità palestinese. Le opinioni sul fatto che ci si possa ancora aspettare qualcosa dall’amministrazione di Abbas sono divise tra professionisti che si occupano di questo tema. Ci sono alcune voci, anche se ancora minoritarie, che ritengono che i prossimi mesi vedranno il crollo definitivo dei vecchi paradigmi alla cui luce Israele ha operato dalla firma degli accordi di Oslo, 29 anni fa, questa settimana. Essi sostengono che, dato il marciume e la debolezza interna, l’attuale modello dell’Autorità palestinese non riuscirà più a governare in Cisgiordania, uno sviluppo che in effetti è già percepibile nell’area di Jenin.

Tuttavia, la maggioranza del personale di sicurezza israeliano continua a credere che uno sforzo israelo-americano per rafforzare l’AP possa ritardare la fine e forse anche migliorare la situazione. Ma anche un cambiamento di questo tipo è subordinato a una stretta collaborazione tra Israele e l’AP, uno stato di cose che potrebbe non essere conveniente per il governo di Gerusalemme in periodo elettorale.

Nel 2016, la divisione di ricerca dell’intelligence militare ha pubblicato un documento di allarme strategico, che da allora è stato ampiamente discusso dai media. Il personale dell’intelligence, nel suo linguaggio un po’ contorto, metteva in guardia da una “crescente probabilità di un cambiamento dell’ordine sistemico nell’arena palestinese, con l’enfasi sulla Giudea e Samaria”. Hanno sottolineato che non si tratta solo del pericolo di una nuova ondata di terrore o di una terza intifada – l’Idf e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno già imparato più o meno come affrontarli. Il pericolo, scrivevano allora gli analisti, risiede nell’emergere di un processo in cui l’Autorità palestinese si indebolisce fino a disintegrarsi, facendo sì che Israele non abbia più nessuno con cui parlare.

Il capo della divisione di ricerca dell’epoca, il Brig. Gen. Dror Shalom, si è ritirato dalle Forze di Difesa israeliane circa due anni fa, ma è recentemente tornato a capo della divisione politico-militare del Ministero della Difesa. Negli anni successivi a quell’avvertimento, Shalom e il suo staff hanno affrontato frequenti critiche per aver fatto di una montagna un mucchio di talpe e perché le loro previsioni non si sono avverate. Ma con una visione più realistica di ciò che sta accadendo sul terreno dall’inizio di quest’anno, è possibile che si tratti della realizzazione tardiva di quell’avvertimento strategico.

Tutta la tecnologia del mondo

È stata una coincidenza, naturalmente, ma non è sembrata una grande sorpresa. Per settimane, centinaia di ufficiali dell’IDF si sono affannati dalla mattina alla sera per preparare la settimana dell’innovazione militare, o la stravagante conferenza internazionale di addio del Capo di Stato Maggiore Aviv Kochavi. È stata l’ambiziosa dichiarazione d’addio di Kochavi. Il suo mandato terminerà il 1° gennaio e all’inizio di questo mese è stato nominato il suo successore, il Maggiore Gen. Ma come per molte delle idee di Kochavi, anche questa settimana c’è stata una certa disparità tra l’impressionante visione e la concretezza operativa. Non tutti gli ufficiali di Stato Maggiore sposano queste idee allo stesso modo e non tutti pensano che abbiano un senso.

La conferenza è stata il giusto coronamento del mandato di Kochavi. Il gran numero di ufficiali arrivati dall’estero, tra cui nove capi di Stato Maggiore – e una pietra miliare davvero festosa nella persona del capo di Stato Maggiore marocchino – ha rispecchiato l’espansione dei legami militari di Israele e la considerazione degli eserciti stranieri per l’innovazione dell’Idf. Ci sono state anche conferenze eloquenti, conversazioni approfondite sulle correnti del pensiero militare e un dito troppo leggero sul grilletto delle spese finanziarie. Quando Yaniv Kubovich ha riportato su Haaretz, lo scorso luglio, che il costo poteva arrivare a decine di milioni di shekel dal bilancio del Ministero della Difesa, l’esercito ha cambiato i piani ma non ha ridotto di una virgola lo spreco di risorse. Il denaro è stato semplicemente sottratto ai bilanci interni dell’IDF. I cani da guardia hanno abbaiato e la carovana ha proseguito per la sua strada, ignorandoli elegantemente. Tra l’altro, la stima finale dei costi potrebbe superare i 50 milioni di shekel (più di 14,5 milioni di dollari). I palestinesi resteranno qui, invece, per confrontarsi con Halevi e, prima ancora, forse per cercare di rovinare la coda del tour di Kochavi.

Tra incontri e richieste

L’indagine del Comando centrale dell’Idf sull’incidente al checkpoint vicino a Jenin all’inizio della settimana è ancora in corso. È emerso che sono passate due ore tra il momento in cui una vedetta ha avvistato i due palestinesi e lo scontro a fuoco. Il capo del Comando Centrale, il Magg. Gen. Yehuda Fuchs, ha visionato tutti i filmati mercoledì: in nessuna fase, prima dello scambio di fuoco, è stato possibile distinguere che i due fossero armati. Anche il loro comportamento è stato anomalo. Se avessero deciso in anticipo di attaccare i soldati, avrebbero avuto molte occasioni per farlo prima. Invece hanno aspettato pazientemente fino all’ultimo minuto. Tuttavia, l’esercito ammette che l’incidente si sarebbe dovuto concludere diversamente, senza l’uccisione di un soldato.



La morte del Maggiore Bar Falach ha acuito il dibattito in corso nell’establishment della difesa e a livello politico sull’opportunità che Israele lanci un’ampia operazione militare nella regione di Jenin. Al governo manca l’appetito, alla luce dell’esperienza accumulata. Quello che inizierà con le immagini delle brigate dell’Idf che effettuano centinaia di arresti facendo irruzione a Jenin e dintorni, rischia di trasformarsi in uno stallo prolungato senza una chiara vittoria. Ci sono centinaia di giovani armati che operano nel campo profughi di Jenin e nei suoi dintorni e che sono solo vagamente affiliati a organizzazioni. Non costituiscono un vero avversario per l’esercito, ma una campagna prolungata all’interno della città genererà attriti, vittime e attacchi di vendetta. Un coinvolgimento prolungato, senza risultati positivi, potrebbe avere un impatto sulle ultime settimane della campagna elettorale.

Nel frattempo, Israele sta affrontando anche le pressioni internazionali. Questa settimana alcuni alti esponenti dell’amministrazione statunitense hanno esortato Israele a collaborare più strettamente con l’Autorità palestinese, al fine di annullare la situazione nel nord della Cisgiordania. Anche i Paesi arabi stanno cercando di mediare tra le parti. D’altro canto, Hamas e la Jihad islamica stanno gettando benzina sul fuoco. L’Autorità palestinese e Fatah, che da tempo ha perso il sostegno della millantata strada palestinese – e, di fatto, della giovane generazione – stanno flirtando con l’idea di predicare la violenza. I due agenti armati uccisi questa settimana nello scontro con il vice comandante del battaglione della Brigata Nahal e le sue truppe sono stati identificati con Fatah. Uno era un ufficiale dell’apparato di intelligence militare dell’AP, l’altro un attivista di Fatah.

L’esercito afferma che questo non costituisce ancora una tendenza, ma riconosce le sfide che il personale di sicurezza palestinese deve affrontare. “Abu Mazen [Mahmoud Abbas] può ordinare un’operazione dal suo ufficio a Ramallah. Un ufficiale minore a Jenin deve tornare a casa ogni sera, per paura di essere accusato di collaborare con Israele”, dice un alto ufficiale dell’IDF. In ogni caso, l’Autorità palestinese non sta facendo di tutto per aiutare. In ogni incontro i palestinesi avanzano una serie di richieste: la cessazione degli ingressi israeliani nell’Area A, la restituzione dei corpi dei terroristi uccisi. Solo dopo, forse, accetteranno di agire in prima persona. Qualcosa di simile, tra l’altro, era stato promesso lo scorso autunno e non è stato mantenuto. L’Idf ha ripreso le operazioni nel campo profughi di Jenin lo scorso marzo, dopo mezzo anno di inutile ozio da parte dell’AP.

Tutto questo avviene in un contesto di crescenti valutazioni circa una nuova esplosione sul Monte del Tempio alla fine del mese, durante Rosh Hashanah. Nella maggior parte delle festività ebraiche degli ultimi due anni si è registrato un aumento del numero di pellegrini ebrei sul Monte del Tempio. Ciò ha portato a un maggiore sostegno alle organizzazioni attiviste del Monte del Tempio da parte del pubblico religioso, che sta gradualmente mettendo da parte la tradizionale opposizione dell’establishment rabbinico alle visite ebraiche al sito. Di conseguenza, la polizia del distretto di Gerusalemme si sta preparando a un dispiegamento di sicurezza su larga scala durante le festività, alla luce delle previste tensioni con i fedeli musulmani. Alla fine di agosto, l’esercito ha appreso con sgomento di una mossa apparentemente tattica della polizia, che ha prima allontanato e poi permesso a un gruppo di ebrei che avevano violato le linee guida concordate, di entrare nell’area delle moschee attraverso la Porta delle Tribù. Finora quella porta era stata riservata esclusivamente ai musulmani. Ogni erosione dello status quo agita i musulmani e rafforza il loro sospetto che lo Stato israeliano sia parte di uno sforzo deliberato per limitare i loro diritti sul Monte.



L’Ong Ir Amim, con sede a Gerusalemme, ha inviato la scorsa settimana una lettera al Primo Ministro raccomandandogli di intervenire prima delle festività e di chiarire alla polizia che il suo compito è quello di impedire l’erosione dello status quo sul Monte del Tempio. A nome dell’Ong, Aviv Tatarsky ha scritto: “L’esperienza passata dimostra che gli attivisti del Monte del Tempio e i politici che li sostengono cercheranno di fomentare provocazioni durante le festività. Possiamo [anche] aspettarci una protesta palestinese alla luce della combinazione di un gran numero di pellegrini ebrei e di queste provocazioni, una protesta che da parte sua, insieme alla risposta della polizia, rischia di degenerare in scontri”.

Così Harel.

Che Israele faccia di tutto e di peggio per delegittimare, indebolire, annientare qualsiasi leadership palestinese è storia. Ma che la dirigenza palestinese ci metta del suo per perdere credibilità e autorevolezza tra la gente di Gaza e della Cisgiordania è anche questo storia. Che continua.