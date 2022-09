Von Der Leyen e le sanzioni alla Russia: "Resteranno, non è tempo di pacificazione"

globalist

14 Settembre 2022 - 10.10

Preroll

Ursula Von Der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione ha parlato delle sanzioni alla Russia e dell’atteggiamento che la Ue ha deciso di tenere nei confronti di Putin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La solidarietà dell’Europa nei confronti dell’Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l’ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi. Voglio essere molto chiara: le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non pacificazione”.