Ucraina, Zelensky nella Izyum liberata: "Qua ho visto cose sconvolgenti, come a Bucha"

14 Settembre 2022 - 15.02

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky arrivato a Izyum, dove ha issato di nuovo la bandiera dell’Ucraina. Alla celebrazione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze armate ucraine e di altre forze di sicurezza, che pochi giorni fa hanno liberato la città dai russi.

“Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola già nell’Izyum liberata. E così sarà in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria”.

«Quello che si vede è sconvolgente, anche se lo abbiamo già visto a Bucha. Allo stesso modo, edifici distrutti, persone uccise». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo dichiarazioni riportate dalla Cnn dopo la visita nella zona di Izyum, nella regione di Kharkiv. «Purtroppo – ha affermato – oggi questo fa parte della nostra storia. E, quello che hanno fatto, fa parte della Russia moderna».

Zelensky ha ringraziato i Paesi stranieri parlando delle indagini sui denunciati abusi dei diritti umani da parte delle forze russe. «Sappiamo tutti che questo processo richiede tempo – ha detto – Sono sicuro che arriveranno i verdetti, ci sarà un tribunale. Non ho dubbi». E il presidente ucraino è poi tornato a dirsi convinto che tutte le zone occupate dalle forze russe torneranno sotto il controllo delle forze di Kiev.

Intanto l’esercito russo sta attaccando in tutte le aree della regione di Donetsk dove passa la linea del fronte, in particolare, c’è stato un massiccio bombardamento di Avdiivka: lo ha affermato il capo militare regionale Pavlo Kyrylenko. Lo riporta Unian. “Ad Avdiivka, i massicci bombardamenti di artiglieria al mattino hanno colpito di nuovo la parte vecchia e centrale della città. Non abbiamo ancora informazioni sufficienti su eventuali vittime e danni”, ha detto.