Ucraina, Zaporizhzhia: "La missione dell'Aiea non ha portato ai risultati sperati"

14 Settembre 2022 - 15.50

Secondo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, la missione che gli ispettori dell’Aiea hanno condotto all’impianto nucleare di Zaporizhzhia per verificare la sicurezza della centrale posta nel sud dell’Ucraina e finita al centro dei combattimenti non ha portato ai risultati sperati.

“’La situazione potrebbe migliorare solo se i terroristi prendessero le loro armi, i loro esplosivi e si ritirassero dalla centrale nucleare” più grande d’Europa, ha dichiarato Danilov. Nell’impianto di Zaporizhzhia attualmente sono rimasti in pianta stabile due ispettori dell’Aiea che dovranno continuare a monitorare la sicurezza della centrale nucleare.