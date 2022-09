Ucraina, il generale tedesco: "La controffensiva è ancora insufficiente per far ritirare la Russia"

globalist

14 Settembre 2022 - 15.10

Il generale Eberhard Zorn, ispettore generale delle forze armate tedesche, ha predicato cautela sulla controffensiva ucraina, insufficiente secondo lui per far “ritirare la Russia su un ampio fronte” dell’Ucraina.

Le forze ucraine stanno attualmente effettuando “contrattacchi che consentono di riconquistare luoghi o alcune parti del fronte, ma non di far ritirare la Russia su un ampio fronte”, ha stimato l’alto ufficiale parlando al settimanale Focus.

Tuttavia, secondo l’ufficiale, Kiev sta agendo “in modo intelligente e conduce le operazioni in modo autonomo e molto mobile. Due settimane fa avrei detto che l’intero Donbass sarebbe stato nelle mani dei russi in sei mesi. Oggi dico che non ci riusciranno”, ha commentato Zorn.

L’ispettore della Bundeswehr ha quindi giustificato nuovamente la riluttanza di Berlino a consegnare le armi pesanti richieste dall’Ucraina. L’elenco delle apparecchiature già consegnate dalla Germania è “considerevole, sia in termini di quantità che di qualità”, ha precisato. Ma Berlino non dovrebbe, secondo lui, esaurire troppo le sue scorte. “Tutto ciò che diamo via, abbiamo bisogno di sostituirlo”.