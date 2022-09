Soldi dalla Russia, l'ex ambasciatore americano: "Coinvolti anche FdI". Ma Meloni smentisce

globalist

14 Settembre 2022 - 09.51

L’ex ambasciatore americano alla Nato, Kurt Volker, parlando del dossier degli 007 Usa sui soldi che la Russia avrebbe inviato a 24 Paesi in un’intervista a La Repubblica ha citato anche Fratelli d’Italia come possibile beneficiario. Ma Giorgia Meloni ha prontamente smentito.«Sapevamo da anni che i russi spendono per influenzare le elezioni in tutto l’Occidente. Cercano di promuovere la divisione nelle nostre società e fra i nostri paesi. Questi 300 milioni non hanno fruttato molto, però hanno migliorato le prospettive di alcuni partiti, come quello di Le Pen in Francia e Fratelli d’Italia da voi».

«Le simpatie per la Russia della Lega e di Berlusconi erano note, ma ora il ritornello costante, non ho prove dirette personali, è che anche Fratelli d’Italia abbia ricevuto qualche aiuto. La Lega è in circolazione da parecchio tempo ed era noto che riflettesse le prospettive russe. FdI è una formazione più recente, anche se erede di altri partiti, ed è cresciuta in maniera straordinaria nell’ultimo anno. Ciò obbliga a porsi domande su quali sono le fonti dei loro finanziamenti, delle posizioni prese e dell’aumento della popolarità».

L’ex ambasciatore tira in ballo anche FI: «È interessante che Berlusconi non fosse così filo russo, quando aveva fatto il premier la prima e la seconda volta – evidenzia -, ma alla terza è completamente cambiato», secondo Volker perché «ha sviluppato uno stretto rapporto personale con Putin, e forti relazioni di business con la Russia». Per Volker, Putin sta perdendo militarmente «quindi deve usare i canali della disinformazione per dare l’impressione che le cose vadano meglio della realtà e dividere gli occidentali come ultima arma. Ma non ci riuscirà».