Papa Francesco in viaggio verso il Kazakistan, il messaggio a Mattarella: "Prego per l'Italia"

13 Settembre 2022 - 10.13

Papa Francesco è in viaggio verso il Kazakistan, il trentottesimo Viaggio Apostolico internazionale del Pontefice coincide con il «VII Congress of leaders of world and traditional religions». Questa mattina, dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Santo Padre si e’ trasferito in auto all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 7:15, a bordo di un A330/Ita Airways, e’ partito alla volta di Nur-Sultan. L’arrivo e’ previsto per le ore 17:45 (13:45 ora di Roma).

“Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo d’Italia per compiere un viaggio apostolico in Kazakistan per prendere parte al Congresso dei Leader delle religioni mondiali e incontrare la popolazione e la comunità cattolica, desidero rivolgere a Lei signor Presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con auspici di serenità e di concordia, unito alla preghiera a Dio per il bene e il progresso di tutta la Nazione”, afferma papa Francesco nel telegramma di saluto inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della partenza.