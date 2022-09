Ucraina il sindaco di Izyum: "Felici di tornare a casa, ma qui è tutto distrutto"

globalist

12 Settembre 2022 - 10.52

La controffensiva dell’Ucraina sta restituendo alcune città occupate dai russi alle forze di Kiev. In un’intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Izyum Valeriy Marchenko ha confermato di aver preso di nuovo possesso della città. “Izyum è circondata dalle truppe ucraine. Ci sono ancora combattimenti all’interno, piccole sacche di resistenza russa. Siamo felici di poter tornare di nuovo a casa, ma allo stesso tempo siamo rattristati, sapendo quale prezzo è stato pagato. Qui non c’è un singolo edificio residenziale che non sia stato danneggiato”.

“I riscaldamenti sono il problema più grosso. Dubito che riusciremo a ripristinare il sistema di riscaldamento prima dell’arrivo dell’inverno – afferma – Il mio compito adesso è di riparare le infrastrutture e di occuparmi della situazione umanitaria”.

La città aveva 40.000 abitanti prima della guerra. “Coloro che sono rimasti durante l’occupazione russa sono per lo più ancora in città, solo pochi sono andati via con i russi – dice – La maggior parte della popolazione aspetta ancora che le ostilità finiscano”.