Sanchez sui risparmi energetici: oltre un milione di abbonamenti gratuiti ai treni

12 Settembre 2022 - 18.39

Una scelta per limitare i consumi energetici. In «meno di due settimane», la società che gestisce i trasporti ferroviari di passeggeri spagnoli, Renfe, ha emesso «oltre un milione» di abbonamenti gratuiti temporanei a treni locali e a media percorrenza: lo ha reso noto il premier del Paese iberico, Pedro Sanchez, parlando a parlamentari della sua formazione politica, il Partito Socialista.

Sanchez ha così fornito un resoconto dei primi giorni di una misura straordinaria lanciata dal governo per contrastare l’inflazione e incentivare i trasporti pubblici in un momento di crisi energetica. «Questa è la dimensione delle misure che stiamo prendendo per proteggere la classe media e dei lavoratori», ha aggiunto il primo ministro.

Nella riunione di partito odierna, il premier e leader socialista e i parlamentari hanno affrontato l’elaborazione delle strategie di partito in vista di un intenso ciclo elettorale atteso nel 2023 (comunali, regionali e politiche): «Vi chiedo di mettere in evidenza l’enorme sforzo effettuato da questo governo», ha detto Sanchez.