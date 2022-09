Russia in ginocchio ma Putin minimizza: "La guerra lampo economica dell'Occidente non ha funzionato"

globalist

12 Settembre 2022 - 14.32

Vladimir Putin ha puntato il dito contro l’Occidente e contro quella che lui stesso definisce una “guerra lampo economica”, che Europa e Stati Uniti avrebbero perso. DImentica, il titolare del Cremlino, che quella che lui stesso immaginava come un conflitto lampo contro l’Ucraina stia durando molto più del previsto, con Kiev che in queste ore ha messo in campo un’imponente controffensiva.

Secondo Putin, la Russia è riuscita in breve tempo ad attuare misure tali da far fallire «la guerra lampo economica» scatenata dall’Occidente. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa Sputnik.

«La tattica della guerra lampo economica» su cui i Paesi occidentali «contavano, non ha funzionato: questo è già evidente a tutti e anche a loro», ha dichiarato Putin, secondo cui la Russia è riuscita «prontamente a implementare misure di protezione efficaci e a lanciare meccanismi per supportare le industrie chiave così come le piccole e medie imprese».