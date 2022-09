Medvedev spiega la pace di Putin: "Resa totale dell'Ucraina alle condizioni di Mosca"

globalist

12 Settembre 2022 - 14.05

I negoziati Russia-Ucraina? Per Mosca, le condizioni sono molto chiare. Le condizioni poste dalla Russia per i negoziati con l’Ucraina in questo momento sono solo un riscaldamento per le condizioni che verranno poste in futuro: lo ha dichiarato su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, secondo quanto riporta Interfax.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha affermato che la Russia richiede ancora «la resa totale dell’Ucraina alle sue condizioni», commentando la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sull’impossibilità di negoziati con la Federazione Russa prima della fine della guerra.

«Un certo Zelensky ha detto che non terrà colloqui con chi lancia ultimatum – ha affermato Medvedev – Gli ultimatum di quest’anno li conosce: la totale capitolazione del regime di Kiev alle condizioni della Russia».