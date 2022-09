La Russia minaccia Berlino: "La Germania ha fornito l'Ucraina di armi letali, superata la linea rossa"

globalist

12 Settembre 2022 - 10.27

– La fornitura di armi letali della Germania all’Ucraina rappresenta una “linea rossa” per Mosca, che Berlino non avrebbe dovuto oltrepassare. Lo ha sottolineato l’ambasciatore russo in Germania, Sergey Nechaev.

“Il fatto di fornire al regime ucraino armi letali di fabbricazione tedesca, usate non solo contro i soldati russi, ma anche contro la popolazione civile del Donbass, rappresenta una linea rossa che Berlino non avrebbe dovuto oltrepassare, tenendo conto della responsabilità morale e storica della Germania al nostro popolo per i crimini del nazismo durante la Grande Guerra Patriottica”, ha detto Nechaev al quotidiano Izvestiya.

Alla fine di agosto, i media tedeschi hanno riferito che i diplomatici ucraini avevano ripetutamente chiesto alla Germania di fornire armi pesanti aggiuntive, ma finora senza successo.

Secondo quanto riferito, il ministero della Difesa tedesco ha giustificato il suo rifiuto affermando che la Bundeswehr tedesca aveva bisogno di queste armi per adempiere ai suoi obblighi nella Nato. Allo stesso tempo, il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che Berlino ha fornito regolarmente a Kiev armi “molto efficaci” e ha promesso di continuare le forniture, ma ha sottolineato che non dovrebbe esserci un’escalation.