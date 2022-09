Ucraina, Mosca dispiega rinforzi nella regione di Kharkiv: colpita una scuola materna

globalist

9 Settembre 2022 - 16.10

Il ministero della Difesa russo ha comunicato il trasferimento di parte delle proprie truppe nella direzione di Kharkiv. Lo riporta Interfax. Le immagini del video ufficiale del ministero della Difesa mostrano il movimento di colonne di veicoli blindati e veicoli speciali.

Si vedono veicoli corazzati per il trasporto di personale, camion che trasportano obici e altri veicoli logistici che si muovono in direzione della regione di Kharkiv. L’invio dei rinforzi è collegato al tentativo dell’esercito russo di allontanare le forze ucraine da Balakliya, nella regione di Kharkiv, come spiegato da Vitaly Ganchev, capo dell’amministrazione regionale filorussa della città, al canale televisivo Russia 24.

Bombe russe sulla regione di Kharkiv

Gli ultimi attacchi russi nella regione di Kharkiv hanno causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di altre dieci. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Syniegubov. Secondo il governatore, le forze di Mosca hanno lanciato missili nella notte contro il capoluogo e le aree circostanti.

Un bombardamento russo ha colpito nel pomeriggio di oggi il centro della città ucraina di Kharkiv. Diversi edifici civili sono stati colpiti e una scuola materna è in fiamme. Ci sono almeno 10 feriti, fra cui tre bambini. Lo ha detto il sindaco della città, Ihor Terekhov, citato da Ukrainska Pravda.