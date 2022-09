Ucraina, dagli Usa altri 675 milioni di dollari in aiuti militari

globalist

8 Settembre 2022 - 11.49

Gli Stati Uniti hanno approvato ulteriori “675 milioni di dollari in aiuti” militari per l’Ucraina: lo ha annunciato il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, in apertura dell’incontro con gli alleati del Gruppo di Contatto sull’Ucraina, presso la base aerea di Ramstein in Germania.

“E’ la ventesima volta, dallo scorso agosto, che l’amministrazione Biden attinge al materiale appartenente alle scorte statunitensi in favore dell’Ucraina”, ha ricordato Austin, spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti include obici da 105 millimetri, munizioni per artiglieria e missili di precisione.

Il capo del Pentagono ha salutato “un successo dimostrabile” sul campo di battaglia da parte dell’Ucraina: “il sostegno militare degli alleati all’Ucraina sta dando i suoi frutti sul campo di battaglia”, ha detto, confermando che i paesi che prendono parte alla riunione odierna discuteranno anche di come lavorare insieme per addestrare le forze ucraine e migliorare le proprie basi industriali di Difesa a lungo raggio.