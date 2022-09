I post-nazisti tedeschi di AfD amici di Putin: "Speriamo che l'inverno vada male così noi cresciamo"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.35

Preroll

Che l’estrema destra populista e neofascista appoggiasse da tempo le idee di Putin è cosa nota e, adesso, si augura anche che la situazione negli Stati europei possa precipitare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Chiacchierando a margine di un dibattito pubblico con un suo collega di partito, il parlamentare di Alternative für Deutschland – estrema destra tedesca – Harald Weyel non si è accorto che il microfono era ancora acceso. E quando gli è stato chiesto se si aspettasse un inverno drammatico, Weyel ha detto “Bisogna dire: speriamo. Perché se non sarà abbastanza drammatico andremo avanti come sempre”.

Middle placement Mobile

Accanto a lui, un altro esponente dell’Afd, Rainer Kraft, è sembrato un pizzico scandalizzato per il cinismo del collega e ha provato a obiettare “Sì, però”. Ma un terzo politico locale del partito lo ha interrotto puntualizzando che “Se (la situazione, ndr) non diventa sgradevole, non c’è bisogno dell’Afd”.

Dynamic 1

Più che una presa d’atto, un manifesto politico. Anni fa da un’ inchiesta giornalistica emerse che l’ex portavoce del partito, Christian Lüth, lo avesse teorizzato apertamente: “Più la Germania va male, più l’Afd va bene”. Altro che patrioti.

Travolto dalle polemiche, Weyel ha cercato di giustificarsi: “ovvio” che non si augura un inasprimento della crisi energetica, ha farfugliato. Ma quel fuorionda parla per sé.