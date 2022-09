Elon Musk vs Twitter, il giudice nega il rinvio del processo al capo di Tesla

globalist

7 Settembre 2022 - 16.34

Elon Musk contro Twitter, la lunga querelle legale si arricchisce di un nuovo particolare giudiziario. Il giudice capo della Cancelleria del Delaware, Kathaleen Jude McCormick, ha negato la richiesta del patron di Tesla di rinviare in novembre il processo sul mancato accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter, fissato il prossimo 17 ottobre.

“In precedenza ho respinto le argomentazioni degli imputati in risposta alla mozione di Twitter di accelerare, chiarendo che maggiore è il ritardo , maggiore è il rischio di danni irreparabili a Twitter”, ha scritto McCormick. “Sono convinto che anche solo quattro settimane di ritardo rischierebbero un ulteriore danno per Twitter troppo grande per essere giustificato”.

Nel nuovo deposito giudiziario pubblicato mercoledì si precisa che il Ceo di Tesla potrà però usare le dichiarazioni di un informatore di Twitter nella sua controquerela, dove si deducono gravi carenze alla sicurezza e alla privacy sulla piattaforma social.