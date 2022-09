Gb, il Guardian rivela: "Navi della Marina russa vicino alle nostre acque territoriali"

globalist

6 Settembre 2022 - 16.36

Alcune navi della Marina russa sono state intercettate da tre navi da guerra della Royal Navy, che le hanno seguite nelle acque vicine al Regno Unito. Lo riporta il Guardian, precisando che le fregate di tipo 23 Hms Westminster, Hms Lancaster e Hms Richmond hanno seguito l’incrociatore di classe Slava, Marshal Ustinov, la nave gemella della Moskva che affondo’ nel Mar Nero ad aprile.

Le tre fregate britanniche hanno anche tenuto d’occhio il cacciatorpediniere di classe Udaloy, la vice ammiraglia Kulakov e la petroliera Vyazma mentre tornavano a casa dal Mediterraneo orientale dopo aver sostenuto l’invasione russa dell’Ucraina da febbraio. Allo stesso tempo, la nave pattuglia Hms Mersey ha anche seguito la nave da ricerca militare russa Akademik Ioffe nel suo viaggio verso sud attraverso le rotte marittime di Dover verso la Manica.

«La sicurezza marittima nelle aree marittime intorno al Regno Unito è fondamentale per la nostra prosperità e resilienza – ha affermato il comandante dell’Hms Westminster, Ed Moss-Ward. La Royal Navy risponde regolarmente alla scorta di navi da guerra nelle acque territoriali del Regno Unito e nelle aree marittime adiacenti per garantire il rispetto del diritto marittimo, per scoraggiare attività maligne e per proteggere i nostri interessi nazionali».