Bolsonaro fascista e sessista: "Per le donne le buone notizie sono regali e baci, non il calo dei femminicidi"

2 Settembre 2022 - 16.39

Un fascista e sessista. Un nemico della scienza e del pianeta. Un essere spregevole che speriamo sia cacciato dalla presidenza del Brasile.

Per le donne «le buone notizie sono doni e baci», non il calo dei femminicidi. Fa discutere un’affermazione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro che descrive le donne come bimbe in cerca di regali e carezze. «Buone notizie per le donne, vero?- ha detto Bolsonaro nel suo intervento del giovedì sui social, commentando il calo dei femminicidi in Brasile – Anche se, una buona notizia sono i baci, le rose, i regali, le vacanze».

Le sue parole arrivano dopo un’altra polemica scoppiata domenica, in occasione del dibattito televisivo contro il suo principale avversario alle elezioni di ottobre, l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. In studio Bolsonaro ha schivato le domande sulle sue affermazioni no vax dicendo alla giornalista Vera Magalhaes: «Credo che andrai a letto pensando a me. Sei un po’ innamorata di me».

Bolsonaro ha cercato nei giorni successivi di minimizzare l’accaduto, ma intanto i sondaggi continuano ad evidenziare un suo grave problema con l’elettorato femminile. Le donne sono più della metà degli elettori in Brasile, ma solo il 29% sostiene il presidente populista di ultra destra.