Afghanistan, esplosione in una moschea: morto l'Imam Ansari, ci sono vittime e feriti

2 Settembre 2022 - 12.31

A Herat, in Afghanistan, un’esplosione in una moschea ha provocato morti e feriti. Lo riferisce un funzionario talebano. Il funzionario, Abdul Nafi Takor, non ha potuto fornire ulteriori dettagli sull’esplosione. Takor è un portavoce del ministero degli Interni nel governo talebano in Afghanistan. Nell’esplosione è morto l’Imam Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari, vicino ai talebani.

L’esplosione è avvenuta nella moschea Guzargah di Herat durante la preghiera del mezzogiorno del venerdì, momento clou della settimana religiosa musulmana, quando i luoghi di culto sono particolarmente affollati. La moschea di Herat è frequentata dai seguaci dell’Islam sunnita, la corrente dominante in Afghanistan seguita anche dai talebani. Al momento non vi è stata alcuna rivendicazione.

