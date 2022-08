Papa Francesco: "Stiamo vivendo la Terza Guerra Mondiale"

globalist

31 Agosto 2022

Papa Francesco è tornato a gridare a gran voce contro la guerra, di qualsiasi tipo e in qualsiasi latitudine. Durante i saluti in lingua polacca, al termine dell’udienza generale, il Pontefice ha ricordato che domani la nazione celebrerà «l’anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca. Oggi stiamo vivendo la Terza. La memoria delle esperienze passate vi spinga a coltivare la pace in voi stessi, nelle famiglie, nella vita sociale e internazionale».

«Maria vi sostenga nella scelta quotidiana di bontà, giustizia e solidarietà con i bisognosi, generando nei vostri cuori speranza, gioia e libertà interiore», ha concluso Francesco.