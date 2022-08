Ucraina, è partita la missione Aiea a Zaporizhzhia: "Proteggeremo la sicurezza della centrale"

globalist

29 Agosto 2022 - 09.29

«Il giorno è arrivato, la missione dell’Aiea a Zaporizhia è ora in viaggio. Dobbiamo proteggere la sicurezza dell’Ucraina e della più grande centrale elettrica d’Europa». Lo ha scritto sul proprio account Twitter Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) specificando che la missione arriverà sul posto «alla fine di questa settimana». Grossi, che non ha fornito una tempistica più precisa né ulteriori dettagli, ha postato una foto che lo ritrae insieme al altri 13 esperti.

L’Ucraina ha accusato la Russia di tenere in ostaggio l’impianto, immagazzinandovi armi e lanciando attacchi dalle sue vicinanze, mentre Mosca ha accusato l’Ucraina di aver sparato incautamente contro l’impianto, che ha sei reattori. L’Aiea ha scritto su Twitter che la missione valuterà i danni fisici all’impianto, «determinerà la funzionalità dei sistemi di sicurezza e protezione» e valuterà le condizioni del personale.