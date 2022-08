Gli 007 di Kiev: "I russi stanno rafforzando le posizioni al sud perché temono la controffensiva ucraina"

globalist

27 Agosto 2022 - 19.41

Preroll

Guerra senza fine e pace lontana: «Le forze armate ucraine si stanno preparando per una controffensiva. Gli occupanti temono le azioni attive dei difensori e stanno rafforzando le loro posizioni, in particolare, al sud».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha annunciato Vadym Skibitskyi, un rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa. Lo riporta l’agenzia Unian.

Middle placement Mobile

«Sono in corso i preparativi per la controffensiva, stiamo ottenendo nuove armi, l’obiettivo principale è la completa liberazione dei territori, e per questo sarà necessario effettuare un’operazione di controffensiva», ha affermato Skibitskyi, precisando che nell’ultimo mese gli occupanti hanno trasferito gruppi del distretto militare orientale dall’est dell’Ucraina al sud.