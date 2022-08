Joe Biden apre la campagna elettorale: "Vinceremo, quello di Trump è semi-fascismo"

globalist

26 Agosto 2022 - 11.12

Preroll

Joe Biden ha lanciato la sua campagna elettorale per l’appuntamento Midterm. Il Presidente degli Usa, nel suo comizio in Maryland, ha usato toni estremamente chiari: Alle prossime elezioni “è in gioco la democrazia” e “nessuno deve tentare di rubarle nuovamente”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Davanti a 3.600 persone, il commander in chief ha vantato i “record” della sua amministrazione e ha avvisato che gli americani dovranno scegliere se tornare indietro “all’odio e alle divisioni” di Trump, “un ex presidente sconfitto”, o guardare al futuro, al progresso, ai diritti, alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Middle placement Mobile

“Stiamo andando nella direzione giusta, penso che possiamo vincere. Vinceremo”, ha sottolineato Biden promettendo che “se i democratici manterranno il controllo di Camera e Senato, bandiremo le armi d’assalto”: e attaccando “la filosofia estremista Maga (acronimo dello slogan Make America great again)” definendola “una sorta di semi-fascismo”.

Dynamic 1

Biden ha anche lanciato l’allarme sui diritti: “Non si tratta solo della sentenza Roe sul diritto d’aborto ma anche delle nozze gay… Vedremo ovunque uno sforzo a livello nazionale per spazzare via il diritto di scelta delle donne”, ha messo in guardia, invitando gli elettori ad andare a votare. Biden ha ammonito che i repubblicani tenteranno anche di revocare l’Obamacare se vinceranno.