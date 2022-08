Germania, esponenti dell'Spd chiedono negoziati per l'Ucraina: "Le pistole devono tacere"

globalist

26 Agosto 2022 - 15.02

Un gruppo di legislatori del Partito socialdemocratico tedesco (SPD) chiede che vengano avviati negoziati di pace con la Russia e che si decreti un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile.

In una lettera intitolata “Le pistole devono tacere!”, il gruppo che rappresenta la sinistra pacifista dell’SPD ha sollecitato un’offensiva diplomatica per porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina. Il gruppo propone alla Cina di agire come mediatore tra Russia e Ucraina: “Ad ogni consegna di armi, è importante valutare attentamente e considerare dove si trova la ‘linea rossa’, che potrebbe essere percepita come entrata in guerra e provocare reazioni corrispondenti”.