Zelensky preoccupato: "Possibili azioni crudeli della Russia nel giorno dell'indipendenza ucraina"

globalist

21 Agosto 2022 - 17.02

Preroll

La guerra in Ucraina va avanti e la pace è molto lontana: il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ammonito sul rischio che la Russia possa fare qualcosa di “particolarmente crudele” in occasione della Giornata della bandiera nazionale, il 23 agosto, e del Giorno dell’indipendenza, il 24 agosto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dobbiamo essere consapevoli che questa settimana la Russia potrebbe tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto, qualcosa di particolarmente crudele. Perchè così è il nostro nemico. Ma in qualsiasi altra settimana durante questi sei mesi, la Russia ha fatto sempre la stessa cosa, disgustosa e crudele”, ha detto Zelensky nel suo usuale discorso alla nazione.

Middle placement Mobile

Il leader ucraino ha quindi riferito di preparativi in corso per la prossima settimana, “che è molto importante per tutti noi, per il nostro Paese”, aggiungendo che “quest’anno si può letteralmente sentire nell’aria della Crimea che l’occupazione è temporanea e che l’Ucraina sta tornando”.