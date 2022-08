Ucraina, Erdogan proporrà il cessate il fuoco nel prossimo incontro a Leopoli

globalist

18 Agosto 2022 - 11.09

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe proporre un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina durante l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Leopoli. Lo riporta l’emittente turca Ntv citando fonti del governo di Ankara.

Erdogan prevede inoltre di offrire di riprendere il processo negoziale di Istanbul e di fare della Turchia una piattaforma per un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina. Il leader turco, secondo Ntv, sosterrà anche l’estensione del meccanismo per l’attuazione dell’accordo sul grano ad altre tipologie di prodotti e proporrà di prendere il modello come base per risolvere la situazione in Ucraina.