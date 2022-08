Medvedev vuole influenzare il voto: "Le elezioni serviranno a cambiare i governi idioti dell'Europa"

globalist

18 Agosto 2022 - 14.25

Preroll

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev, dal suo canale Telegram ha definito “idioti” i governi europei e caldeggia i cittadini del vecchio continente a “chiama gli idioti a rendere conto” delle loro azioni. Un vero e proprio tentativo di ingerenza. “L’inverno in compagnia della Russia è molto più caldo e confortevole che in uno splendido isolamento con la stufa a gas spenta e i caloriferi congelati”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Unione europea ci sarebbero dei governi “idioti” secondo l’ex presidente russo Dmitri Medvedev, che fa riferimento diretto ai processi elettorali in Europa, affermando: “quattro governi in Europa si sono dimessi in breve tempo”, per poi aggiungere “i voti degli elettori sono una potente leva di influenza anche sui politici più congelati”.

Middle placement Mobile

E poi rincara la dose esprimendo un auspicio a nome della Federazione russa: “Vorremmo vedere come i cittadini europei non solo esprimono una tranquilla insoddisfazione per le azioni dei loro governi, ma dicano anche qualcosa di più comprensibile. Ad esempio, che li chiamano a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità”.

Dynamic 1

Per continuare infine: “Soprattutto se il “pagamento per la democrazia europea” è il freddo negli appartamenti e scaffali vuoti nei frigoriferi, tale “democrazia” è per pazzi. Ecco perché quattro gabinetti dei ministri in Europa si sono già dimessi in breve tempo. Ecco dove vanno. E questa chiaramente non è la fine.

I voti degli elettori sono una potente leva di influenza anche sui politici più congelati”.