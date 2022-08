Ucraina, il governo filorusso di Energodar contro Guterres: "E' schierato con Usa e Regno Unito"

globalist

17 Agosto 2022 - 11.50

L’amministrazione russa della località ucraina sotto occupazione di Energodar, il centro più vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, ha invitato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a recarsi nella città nell’ambito della visita che effettuerà per celebrare la riunione trilaterale che si terrà domani a Leopoli.

Il capo dell’amministrazione russa della città, Vladimir Rogov, ha detto di non capire l’incontro a tre tra Guterres e i presidenti di Ucraina e Turchia, Volodymyr Zelenski e Recep Tayyip Erdogan. “La sua visita a Leopoli e Odessa mostra chiaramente che è schierato da un lato. Non prende la posizione che è inerente al suo incarico. Prende la posizione dell’Occidente, o meglio degli anglosassoni, gli Stati Uniti e il Regno Unito”, ha detto.

Rogov ha detto quindi di non capire le azioni del segretario generale dell’Onu: “Guterres non assume una posizione neutrale in questo conflitto. È chiaramente prevenuto nelle sue azioni in relazione alla situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya”, ha argomentato in un’intervista all’agenzia di stampa russa Tass.

Rogov ha affermato che la scelta di Leopoli è dovuta al fatto che l’Occidente cerca di trasformare la città in “un porto franco” e la vede come una “capitale”. “Questo suggerisce che ovviamente hanno dei piani per Leopoli” che vanno nella direzione degli interessi dell’Occidente. Quanto a Odessa, consente l’accesso ai “resti dello spazio post-ucraino controllato dall’Occidente verso il Mar Nero”.