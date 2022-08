Ucraina, Mosca è sicura: "Non useremo armi nucleari per vincere la guerra"

globalist

16 Agosto 2022

il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, durante una conferenza internazionale sulla sicurezza a Mosca, ha sottolineato come il suo Paese non abbia bisogno di usare armi nucleari per raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della guerra contro l’Ucraina.

“Da un punto di vista militare, non è necessario utilizzare armi nucleari in Ucraina per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo scopo principale delle armi nucleari russe è quello di scoraggiare un attacco nucleare”.

Riferendosi quindi al trattato New Start, Shoigu ha ricordato che l’ “accordo rimane in vigore fino al 2026”, sottolineando che “da parte russa gli obblighi sono stati adempiuti” in quanto “i livelli dichiarati di vettori e testate sono mantenuti entro i limiti stabiliti”.