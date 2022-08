Ucraina, il senatore russo: "Sosteniamo l'idea di una zona smilitarizzata a Zaporizhzhia"

globalist

12 Agosto 2022 - 10.18

Vladimir Dzhabarov, senatore del Parlamento russo, ha parlato della possibilità di creare una zona smilitarizzata attorno alla centrale ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe e oggetto di attacchi di cui Mosca e Kiev si accusano a vicenda.

“È un’iniziativa sensata, credo che la sosterremo”, ha affermato il senatore, citato da Ria Novosti. Tuttavia, il politico ha insistito sul fatto che il controllo della struttura deve rimanere in mano russa. Dzhabarov ha aggiunto che se l’Ucraina accetterà di fare la sua parte per la smilitarizzazione dell’area, “dimostrerà che aspira a normalizzare la situazione”.

“Se non lo farà, le sue intenzioni saranno smascherate”, ha concluso. Ieri, le Nazioni Unite hanno fatto pressioni su Russia e Ucraina per evitare un disastro nucleare nella centrale di Zaporizhia e per interrompere immediatamente tutte le attività militari nelle sue vicinanze.