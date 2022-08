Gaza, la Ue vuole un'inchiesta sui civili uccisi. Erdogan: "Noi stiamo con i palestinesi"

globalist

8 Agosto 2022 - 15.30

L’Unione europea “accoglie con favore l’annunciato cessate” il fuoco tra Israele e Gaza, ma ”deplora la perdita di vite civili” causate nei tre giorni di ostilità, “compresi numerosi bambini e donne, uccisi e feriti della Striscia di Gaza”, e “chiede un’indagine tempestiva e approfondita”. Lo riferisce il portavoce dell’Ue per la politica estera e la sicurezza, Peter Stano.

“Ora – si legge in una nota – è fondamentale lavorare per consolidare il cessate il fuoco e riaprire i valichi per consentire in particolare l’assistenza umanitaria e il carburante, oltre ai lavoratori, di entrare e uscire da Gaza”.

Erdogan: “Non ci sono scuse per uccidere bambini”

“Non ci possono essere scuse per uccidere bambini, neonati che sono ancora in fasce. La Turchia sta dalla parte del popolo palestinese e dei suoi fratelli di Gaza”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo alla conferenza degli ambasciatori, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu.