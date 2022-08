Zelensky: "Se la Russia cercherà di annettere nostri territori con i referendum stop ai negoziati"

globalist

7 Agosto 2022 - 22.44

«L’Ucraina non rinuncerà ai suoi territori. E se la Russia cercherà di annettere le regioni temporaneamente occupate del sud con l’aiuto dei cosiddetti `referendum´, allora i negoziati con il nostro Paese saranno chiusi».

Lo ha detto il presidente ucraina Volodymyr Zelensky nel suo consueto intervento serale in video, riferisce Unian.

«Ci sono sempre più notizie che gli occupanti si stanno preparando per pseudo-referendum nelle aree del sud del nostro Stato che occupano. Voglio dire una cosa molto semplice: tutti coloro che aiuteranno gli occupanti in qualche modo a realizzarli saranno ritenuti responsabili», ha aggiunto Zelensky.

La regione di Luhansk pronta a votare

I separatisti filorussi stanno preparando uno «pseudoreferendum» in parti della regione di Luhansk, in Ucraina orientale.

E’ quanto ha dichiarato il governatore della regione, Serhiy Haidai, per il quale le persone vengono convinte a partecipare con l’offerta di «cibo, acqua, materiali da costruzione» e «la promessa di una vita migliore». «E’ un ricatto», ha scritto su Telegram, e gli occupanti russi intendono compilare una lista di luoghi in cui tenere «elezioni senza scelta» per l’annessione alla Russia