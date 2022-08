Ucraina, gli 007 britannici: "I russi minano la sicurezza nella centrale di Zaporizhzhia"

globalist

5 Agosto 2022 - 11.13

Secondo l’intelligence britannica, le attività russe nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia hanno minato la sicurezza delle normali operazioni dell’impianto.

Le forze russe, prosegue il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, stanno probabilmente operando nelle regioni adiacenti alla centrale ed hanno usato unità di artiglieria basate in queste aree per colpire territori ucraini sulla sponda occidentale del fiume Dnipro.

Allo stesso tempo, Mosca ha usato probabilmente l’area più estesa della zona, in particolare la città adiacente di Enerhodar, per offrire riposo alle proprie forze, sfruttando lo status protetto delle centrale per ridurre il rischio di attacchi notturni da parte delle forze ucraine.