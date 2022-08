E' iniziato l'incontro tra Erdogan e Putin: "Qui per aprire una nuova pagina"

globalist

5 Agosto 2022 - 14.52

Preroll

È cominciato a Sochi, in Russia, l’incontro tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e quello russo, Vladimir Putin. Al termine del faccia-a-faccia, in cui saranno affrontati il problema dei corridoi per il grano ucraino, ma anche il tema della Siria e della cooperazione energetica, non è prevista una conferenza stampa. All’inzio dell’incontro Erdogan ha detto a Putin che dovrebbero aprire “una nuova pagina” nella cooperazione tra i due Paesi. Putin ha elogiato Erdogan per il suo ruolo nella firma dell’accordo che ha sbloccato le esportazioni del grano dall’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Putin: “L’Europa deve essere grata alla Turchia”

Middle placement Mobile

L’Europa dovrebbe essere grata alla Turchia per essere in grado di acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Turkish Stream. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Anadolu, durante un incontro con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan in corso a Sochi in Russia.