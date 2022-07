Il Papa in Canada condanna gli abusi della chiesa sui nativi: "Imploro perdono e riconciliazione"

globalist

25 Luglio 2022 - 19.27

Preroll

Un viaggio penitenziale per chiedere scusa verso le imposizioni colonialiste (errazziste) verso i nativi americani.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi”.

Middle placement Mobile

Così il Papa alle comunità native del Canada a Maskwacis. Esprimendo «l’indignazione e la vergogna» Francesco ha aggiunto: «Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme, perché le sofferenze del passato lascino il posto a un futuro di giustizia, guarigione e riconciliazione».

Dynamic 1

«Ricordo gli incontri avuti a Roma quattro mesi fa – ha proseguito il Pontefice -. Allora mi erano state consegnate due paia di mocassini, segno della sofferenza patita dai bambini indigeni, in particolare da quanti purtroppo non fecero più ritorno a casa dalle scuole residenziali».

«Mi era stato chiesto di restituire i mocassini una volta arrivato in Canada – ha aggiunto -; lo farò al termine di queste parole, per le quali vorrei prendere spunto proprio da questo simbolo, che ha ravvivato in me nei mesi passati il dolore, l’indignazione e la vergogna».

Secondo il Papa, «il ricordo di quei bambini infonde afflizione ed esorta ad agire affinché ogni bambino sia trattato con amore, onore e rispetto. Ma quei mocassini ci parlano anche di un cammino, di un percorso che desideriamo fare insieme».