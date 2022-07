Ucraina, Zelensky esulta: "Le armi dell'Occidente stanno facendo la differenza"

globalist

19 Luglio 2022 - 10.15

Le armi recentemente fornite dall’Occidente all’esercito ucraino stanno facendo una differenza notevole nel favorire i successi militari e le perdite inflitte all’invasore russo. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso tenuto durante la notte. Secondo il commander in chief di Kiev, a far girare, seppure lentamente, le sorti militari del conflitto sono stati soprattutto i sistemi missilistici avanzati americani Himars, precisi ed efficienti.

“Le forze armate dell’Ucraina hanno inflitto perdite significative agli occupanti, stiamo avanzando”: lo ha dichiarato nel suo discorso serale Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, citato dall’agenzia di stampa Unian. “Passo dopo passo, stiamo avanzando, identificando e neutralizzando i collaboratori. La prospettiva è ovvia: la bandiera ucraina sarà in tutte le nostre città e villaggi”, ha aggiunto.