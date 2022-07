H&M liquida tutte le attività in Russia: il marchio fashion segue l'esempio di altre multinazionali

globalist

18 Luglio 2022 - 14.21

Anche H&M lascia la Russia. La nota marca d’abbigliamento low cost, ha dichiarato di voler rinunciare alla propria presenza all’interno del mercato russo, seguendo, così, la scia di altri marchi conosciuti a livello mondiale. L’azienda, fondata il 4 ottobre 1947, in Svezia, da Errling Persson e proprietaria anche dei marchi Cheap Monday, Cos, Monki, Weekday & Other Stories e Honda, è presente in Russia con i propri punti vendita dal 2009. In seguito alla decisione della Russia d’invadere l’Ucraina, la multinazionale ha deciso di manifestare il proprio dissenso prendendo i primi provvedimenti. Il 2 marzo 2022, infatti, la società decise di sospendere tutte le vendite nel mercato russo.

La società ha deciso, poi, di andare oltre. In una nota aziendale, infatti, è stato dichiarato che: “Date le attuali sfide operative e un futuro imprevedibile, l’azienda annuncia oggi di aver deciso di avviare un processo di liquidazione dell’attività nel paese“. La Direttrice generale del gruppo svedese, Helena Hemersson, ha affermato: “Dopo una matura riflessione, constatiamo che è impossibile continuare la nostra attività in Russia, tenuto conto della situazione”.