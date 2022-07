Ucraina, la Corea del Nord contro Kiev: "Non ha il diritto di criticarci"

globalist

15 Luglio 2022 - 12.36

La Corea del Nord entra nella battaglia dialettica che circonda il conflitto ucraino. Pyongyang ha infatti respinto le critiche di Kiev, che ha rotto le relazioni diplomatiche, dopo il riconoscimento da parte della Corea del Nord dell’indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk.

L’Ucraina, dice la Corea del Nord che ha seguito i passi di Russia e Siria, “non ha il diritto” di criticare le decisioni di Pyongyang, dopo che Kiev si è “allineata con le politiche ostili” degli Usa.

Secondo le dichiarazioni di un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano all’agenzia Kcna, rilanciate dalla sudcoreana Yonhap, “l’Ucraina, che ha commesso atti del tutto contrari all’imparzialità e alla giustizia nelle relazioni tra Stati allineandosi con le politiche irragionevoli, ostili e illegali degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord, non ha diritto né titolo per contestare la Corea del Nord per il suo esercizio legittimo di sovranità”.

La Corea del Nord “svilupperà come sempre legami di amicizia e cooperazione con tutti i Paesi del mondo che rispettano la sua sovranità e dimostrano amicizia nei suoi confronti”, in nome dei principi di “non interferenza e reciproco rispetto”.