Incendi, nei pressi di Madrid va a fuoco il parco nazionale di Monfragüe: evacuazioni e strade bloccate

15 Luglio 2022 - 14.42

In Spagna un drammatico incendio sta devastando il parco nazionale di Monfragüe, nei pressi di Madrid. Le fiamme di un rogo boschivo fuori controllo, scoppiato giovedì sera, si sono propagate velocemente, spinte dal vento e dalle alte temperature, fino ad addentrarsi nel parco situato nella regione dell’Estremadura.

La vicina località di Casas de Miravete è stata evacuata, mentre una statale che collega questo paesino con quello di Jaraiceco è interrotta. Sul posto sono attivi oltre 100 vigili del fuoco, impegnati nei lavori di contenimento del maxi-rogo.

Altri incendi si sono propagati in diverse zone della Spagna, in particolare nell’area occidentale del Paese. Preoccupa specialmente questo maxi-rogo sviluppatosi nella provincia de Las Hurdes, sempre in Estremadura.